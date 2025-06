CTP Taranto, pace fatta dopo tensioni: firmato accordo economico

Sottoscritto in Provincia il nuovo contratto integrativo valido fino al 2027: 250 euro trimestrali in più e attenzione al benessere del personale. Decisiva la mediazione del presidente Palmisano

Un’intesa attesa e decisiva è stata raggiunta tra la CTP Spa e le organizzazioni sindacali, grazie al tempestivo intervento della Provincia di Taranto. Il presidente Gianfranco Palmisano, promotore dell’incontro, ha riportato al centro del confronto il rispetto e la dignità dei lavoratori, favorendo il ristabilimento di un clima di relazioni sindacali costruttive.

Nel corso dell’incontro, la direzione aziendale ha chiesto scusa per quanto accaduto in precedenti confronti, gesto particolarmente apprezzato dalle sigle FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e FAISA CISAL, rappresentate da Francesco Zotti, Cinzia Fumarola, C. Sasso e Piero Greco.

Il tavolo ha affrontato diverse criticità, mettendo in primo piano il benessere lavorativo e la necessità di garantire un corretto equilibrio tra vita professionale e personale, specialmente in un settore fortemente colpito da stress da lavoro correlato.

Tra i punti centrali della discussione, la firma dell’Accordo sul Premio di Risultato ha rappresentato un momento significativo: i dipendenti CTP potranno beneficiare di un incremento economico di 250 euro trimestrali, oltre alla conferma dei meccanismi premiali già in vigore. L’intesa comprende anche un accordo sul nastro lavorativo, che riconosce l’impegno e la responsabilità del personale viaggiante, garantendo stabilità nella rimodulazione dell’orario prevista dal contratto nazionale.

L’accordo interessa tutto il personale e prevede una verifica annuale per monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati. Prima dell’attuazione definitiva, l’ipotesi sarà sottoposta al voto dei lavoratori tramite referendum.

In seguito all’esito positivo del confronto, le sigle sindacali scioglieranno la seconda fase delle procedure di raffreddamento. Un risultato che segna un importante passo avanti per il clima aziendale e per le condizioni dei dipendenti.

