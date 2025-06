CTP Taranto, approvato bilancio 2024 con utile di 390mila euro

In aumento i ricavi dalla vendita di biglietti e abbonamenti



L’assemblea dei soci di Ctp Taranto, la società di trasporto pubblico locale che opera prevalentemente nella provincia ionica, ha approvato il bilancio 2024. Il rendiconto si è chiuso con un utile netto pari a circa 390mila euro, confermando così un andamento gestionale solido e orientato alla sostenibilità economica, pur in un contesto operativo complesso. Alla riunione, oltre alla direzione e al cda di Ctp, erano presenti diversi sindaci di alcuni comuni, in qualità di soci dell’azienda, e il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, socio di maggioranza di Ctp, con oltre il 63 per cento delle quote.

In particolare, il risultato positivo conseguito è la diretta conseguenza di un’attenta politica di contenimento dei costi, di una razionalizzazione dei servizi e di una crescita significativa dei cosiddetti ricavi da traffico. Peraltro, bisogna ricordare che il 2024 è stato l’anno in cui l’azienda ha immesso in circolazione tutti gli 87 autobus nuovi, precedentemente acquistati dalla società di trasporto tarantina.

Nel dettaglio, i ricavi dalla vendita di biglietti e abbonamenti, nel 2024, ammontano a 3.832.477 euro, registrando un incremento di oltre il 10 per cento rispetto ai 3.460.177 euro del 2023.

Inoltre, questo incremento registrato dall’azienda diretta da Giuseppe Murgolo (nel cda siedono il vicepresidente Angelo Brisci e la consigliera Carmen Galluzzo) è stato determinato sia da un aumento della domanda di trasporto pubblico che da un miglioramento dei controlli e del contrasto all’evasione tariffaria.

Anche i ricavi derivanti dalle corse scolastiche e da altri contratti di servizio (tra cui trasporti per conto di enti pubblici) hanno fatto registrare una tenuta contribuendo alla stabilità delle entrate. Il totale dei ricavi operativi, dunque, ha permesso alla società di affrontare l’aumento generalizzato dei costi, in particolare quelli energetici e del personale.

Inoltre, consultando gli altri dati del bilancio 2024 emerge che il valore della produzione complessivo si attesta a circa 17,6 milioni di euro, a fronte di costi complessivi per 17,1 milioni, con un margine operativo lordo che si conferma positivo.

Importante anche la gestione finanziaria, con una riduzione dell’indebitamento netto e il mantenimento di un equilibrio economico-patrimoniale che pone le basi per investimenti futuri, in linea con il piano industriale e con le esigenze di ammodernamento del parco mezzi.

«L’approvazione del bilancio 2024 con un utile così significativo rappresenta un risultato che premia l’impegno costante della società e di tutto il personale. In questi ultimi anni, abbiamo lavorato in maniera specifica per consolidare la qualità del servizio e rafforzare i rapporti con gli utenti e i Comuni del territorio ionico. Il nostro obiettivo era e resta quello di garantire un trasporto pubblico locale efficiente, sostenibile e moderno per l’intera provincia di Taranto», dichiarano in una nota i vertici di Ctp.

