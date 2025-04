CTP, dimissioni immediate di Tacente da presidente: “Scelta di responsabilità”

Con una decisione comunicata ufficialmente nella giornata del 24 aprile, Francesco Tacente ha annunciato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione del CTP, il consorzio che gestisce il trasporto pubblico nel territorio di Taranto.

Tacente, attualmente anche candidato sindaco sostenuto da una coalizione civica e moderata, ha spiegato che la scelta è maturata per senso di responsabilità e rispetto istituzionale, sia nei confronti dell’Ente che della cittadinanza e degli altri candidati impegnati nella competizione elettorale. La decisione è stata assunta dopo aver ottenuto rassicurazioni dal management su due aspetti legati all’ordinaria amministrazione.

“Le mie dimissioni non comporteranno ritardi negli stipendi dei lavoratori né interferenze nell’attività aziendale, soprattutto in vista dei giorni dei festeggiamenti di San Cataldo, patrono di Taranto, a cui tutti ci stringeremo in preghiera”, ha dichiarato Tacente. “È un gesto istituzionale e di coscienza per evitare che la mia presenza possa essere strumentalizzata, distogliendo l’attenzione dai problemi reali del servizio pubblico e dai diritti dei lavoratori”.

Nella nota, l’ex presidente ha sottolineato la necessità di una tregua istituzionale per la città, invitando a costruire ponti piuttosto che alimentare tensioni. “Taranto ha bisogno di coesione. Questo mio gesto vuole essere un contributo in tale direzione”, ha aggiunto.

Nel congedarsi, Tacente ha voluto ringraziare il personale del CTP, i membri del CdA e tutti gli interlocutori istituzionali incontrati durante il proprio mandato. Ha inoltre ricordato che le dimissioni saranno formalmente consegnate al futuro presidente della Provincia di Taranto, che verrà designato il prossimo 22 maggio, al quale offrirà la sua disponibilità per illustrare le attività svolte in favore della comunità e dei lavoratori.

