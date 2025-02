Crotone, sfogo di Vrenna: “Riforma campionati non si può più rinviare”

Dopo il rinvio del match con il Taranto, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha denunciato le criticità della Serie C e chiesto una riforma del sistema calcistico italiano.

“È giunto il momento che anche il Crotone dica la sua. Questo campionato è altamente distorto e, come sempre, a pagarne il prezzo siamo noi, che rispettiamo le regole”, ha dichiarato Vrenna.

Il presidente ha ricordato episodi del passato, come la penalizzazione subita in Serie A per il caso Chievo Verona e i playoff 2023, rinviati perché alcune squadre non erano in regola con i pagamenti: “Restammo fermi un mese e alla prima partita fummo eliminati”.

Quest’anno la storia si ripete: “Si parla dell’esclusione di Taranto e altre squadre. Se accadesse, ci ritroveremmo con sei punti in meno e due partite in meno. È una situazione inaccettabile”.

La proposta di riforma

Vrenna ha ribadito la necessità di una riforma della Lega Pro, con l’introduzione di due gironi più sostenibili e un innalzamento dei parametri di iscrizione: “Non si può più avere una Serie C con 60 squadre, molte delle quali senza stadio e senza solidità economica. Servono regole più rigide e un format di playoff più equo”.

Il presidente ha poi concluso con un ultimatum: “Se non cambia nulla, il Crotone non ha più intenzione di investire in questo sistema”. Un messaggio chiaro alle istituzioni calcistiche, che ora dovranno rispondere.

