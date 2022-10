CROTONE-PICERNO 1-0

RETE: 37’ rigore Gomez

CROTONE: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua (23’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (29’st Giannotti); Chiricò (18’st Bove), Gomez (29’st Tumminello), Kargbo. A disp. : Dini, Gattuso, Papini, Crialese, Giron, Pannitteri, Rojas, Bernardotto, Panico. All. Lerda.

PICERNO: Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, Pitarresi (38’pt Golfo), De Ciancio (19’st Dettori), Esposito (42’st Santarcangelo); Kouda (19’st Liurni), Diop (42’st Gerardi). A disp. : Albertazzi, Pagliai, Montesano, Reginaldo. All. Longo.

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Ammoniti: Diop (P), Garcia (P), Esposito (P), Petriccione (C)

Espulso: 17’st Cuomo (C) per doppia ammonizione

Spettatori: 4.656

FOTO FC CROTONE