🔴 Diretta, Crotone-Monopoli 1-0: primo tempo

34’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ MURANO! Sul cross di Joao Silva dalla destra, l’attaccante batte Vitale aprendo il piattone.

24’ CROTONE: Vitale si gira in area e col destro centra in pieno la traversa. Il montante salva in fratello, l’altro Vitale, quello del Monopoli schierato tra i pali.

20’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Sylla per gioco falloso.

16’ CROTONE: errore di Vitale, portiere del Monopoli, che perde la palla in area, ma Murano non riesce ad approfittare.

7’ CROTONE: punizione di Gomez dalla distanza: centrale, Vitale blocca a terra.

6’ CROTONE: Joao Silva ci prova dal limite, deviazione in angolo.

1’ Si parte.

➕ PRIMO TEMPO ➕

CROTONE-MONOPOLI 1-0

RETI: 34’ Murano (C)

CROTONE 4231: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Joao Silva, Murano, Vitale; Gomez. Panchina: D’Alterio, Martino, Piras, Rispoli, Armini, Cocetta, Stronati, Schirò, Ricci, Vilardi, Oviszach, Cantisani. All. Longo.

MONOPOLI 352: Vitale; Viteritti, Miceli, Miranda; Valenti, Falzerano, De Risio, Battocchio, Greco; Sylla, Brischi. Panchina: Albertazzi, Sibilano, Bizzotto, Cristallo, Bulevardi, Contessa, Scipioni, Calvano, Cellamare, Pellegrini, Yeboah. All. Colombo.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Varese). Assistenti: Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore), Manuel Marchese (Pavia). Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

NOTE: angoli 1-0

