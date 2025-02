Crotone, Longo: “Abbiamo rasentato la perfezione contro un Monopoli meritevole”

Al termine del match vinto per 1-0 a Crotone contro il Monopoli, l’allenatore dei pitagorici Emilio Longo ha commentato così il successo sul Gabbiano: “È stata una vittoria di spessore, contro una squadra che gioca bene a calcio e che occupa con merito quella zona di classifica. Considero il Monopoli la vera sorpresa di questo campionato, sapevo che questa partita avrebbe nascosto un elevato indice di difficoltà. Per fare risultato serviva una prestazione importante ed è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo giocato una gara di spessore e di maturità, ai ragazzi faccio i complimenti per aver seguito alla lettera il piano gara, mettendoci anche del loro quando necessario. Oggi abbiamo rasentato la perfezione, raggiungendo un ulteriore step. Dobbiamo continuare a fare questo ogni domenica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author