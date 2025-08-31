31 Agosto 2025

Crotone,Emilio Longo (foto Todaro/AntennaSud)

Crotone, Longo: “Reso facile una gara difficile, partita di qualità”

Emiliano Di Presa 31 Agosto 2025
Grande vittoria del Crotone che domina sul campo dell’Altamura. I rossoblù hanno messo in mostra il grande valore della rosa costruita per la vittoria del campionato.

Al termine della sfida, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico del Crotone Longo ha analizzato la sfida. Ecco le sue parole:

“Grande reazione dopo la sconfitta nell’ultima partita interna. Abbiamo reso facile una partita difficile. Grande approccio, abbiamo tenuto il campo con grande qualità. Il risultato ci sta anche stretto, ma sono contento della prestazione aldilà del risultato. Possiamo essere competitivi nel gruppo delle favorite insieme a Salernitana, Benevento e Catania”

