Crosetto: “Taranto pilastro della Difesa e della crescita industriale”

“La Difesa può dare di più a questa città – ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto – perché far crescere la Difesa significa far crescere anche la Marina. E le due realtà attorno alle quali ruota la Marina sono Taranto e La Spezia”. Intervenuto a Taranto durante un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Lazzàro, Crosetto ha sottolineato come gli investimenti in Sicurezza e Difesa rappresentino anche un’opportunità concreta di sviluppo industriale. “Taranto può crescere nell’industria, nella manodopera e nel sistema produttivo”, ha dichiarato il ministro, accompagnato dagli onorevoli Dario Iaia, Giovanni Maiorano, dalla senatrice Maria Nocco e dal capogruppo regionale di Fdi Renato Perrini.

“Taranto città ferita da un’industria che ha portato via molto e lasciato poco”

Crosetto ha definito Taranto una “città ferita”, da un’industria che “ha portato via molto e lasciato poco”, ma anche da una presenza militare che “mentre dava, toglieva”. Il riferimento è ai tanti spazi urbani sottratti alla comunità e oggi inutilizzati. “Quello che non serve più alla Marina e alla Difesa deve essere restituito alla città e trasformato in volano di crescita, non abbandonato al degrado”, ha spiegato il ministro auspicando una sinergia tra Stato, Regione e Comune per rilanciare questi spazi.

Il successo del tour della Vespucci

Ampio spazio è stato dedicato al successo internazionale della nave scuola Amerigo Vespucci. “Abbiamo superato i due miliardi e mezzo di visualizzazioni coinvolgendo milioni di giovani che non conoscevano il Vespucci o il made in Italy”, ha detto Crosetto. Il progetto, inizialmente pensato solo come viaggio di addestramento per ufficiali, si è trasformato in una vetrina globale del sistema-Paese, con il “Villaggio Italia” in ogni porto toccato, a partire da Los Angeles. “È stata un’operazione culturale e strategica senza precedenti”, ha aggiunto.

Il Sud e la sfida africana

Il ministro ha inoltre parlato del futuro del Mediterraneo, sottolineando l’enorme potenziale del continente africano: “L’Africa è ricca di risorse e popolazione giovane. Taranto, per la sua posizione, può diventare un ponte strategico. Serve però consapevolezza e capacità di pensare a un futuro diverso, lontano dalla semplice gestione dell’esistente”.

Meloni, Trump e la sfida del Governo

Infine, Crosetto ha parlato del percorso politico di Fratelli d’Italia e del governo attuale: “Abbiamo rinunciato alle candidature sicure per costruire qualcosa da zero. Oggi Giorgia Meloni si siede con Trump e difende le nostre posizioni. Governiamo in un periodo difficilissimo, ma lo facciamo con passione e responsabilità. Le istituzioni si servono, non si usano”.

