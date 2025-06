Crosetto: “Non penso ad altro che al brigadiere ucciso”

Il ministro su Carlo Legrottaglie: “Ha scelto il dovere fino alla fine”. Poi la promessa: “La sua famiglia sarà la nostra”

“Da questa mattina non riesco a pensare ad altro che non sia la drammatica morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie. Domani, finito il turno, sarebbe andato in precongedo fino al giorno della meritata pensione. Ma lui era un Carabiniere, lo era stato tutta la vita e lo è stato fino all’ultimo dei suoi giorni. Quindi è sceso dalla macchina ed ha fatto ciò che andava fatto, perché il suo dovere veniva prima di ogni calcolo, perché un Carabiniere vero serve con onore sempre”.

Con queste parole, affidate a un post sul social X, Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha voluto rendere omaggio al carabiniere dell’Arma ucciso a Francavilla Fontana durante un intervento operativo.

“Adesso che non c’è più – prosegue Crosetto –, tutti si inchineranno al suo coraggio, alla sua dedizione, alla sua dignità, al suo senso del servizio. Lo faccio anche io, a nome di tutti i suoi colleghi Carabinieri, a nome di tutti i suoi colleghi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Ma lo faccio ogni giorno, anche quando non accade nulla, perché conosco il loro valore ed i loro sacrifici, sempre, non solo quando accadono drammi come quello di oggi”.

Il ministro ha poi rivolto un pensiero alla famiglia del brigadiere: “Non ho parole per poterla ringraziare, Brigadiere Legrottaglie, non ho parole per lenire il dolore dei suoi cari ma posso farle una promessa sul mio onore: la sua famiglia sarà la nostra famiglia. Come lo sono per noi le famiglie delle persone che sacrificano la loro vita per l’Italia, servendo in divisa”.

