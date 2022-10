Crosetto: ‘Conosco Taranto e sue bellezze, ma porto non mi piace’

Le parole di Guido Crosetto su Taranto, sulla “bruttezza” del suo porto in particolare, hanno suscitato clamore soprattutto in riva allo Jonio. Diversi gli interventi a difesa della città, a cominciare dal sindaco Rinaldo Melucci. Attraverso Twitter, però, il ministro della difesa del nuovo Governo Meloni ha chiarito la sua posizione: “Adoro la Puglia anche per motivi famigliari – ha scritto -. E conosco Taranto, la sua storia, le sue bellezze ed anche i suoi problemi. Il porto industriale non è una delle cose che però mi piacciono. Se però l’iperbole che ho usato ieri ha urtato qualcuno, me ne scuso”.