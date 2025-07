Crosetto a Bari: “Leva obbligatoria è follia, serve professionalità”

Sul riarmo: “L’Europa ha paura, la Svezia starebbe pianificando cimiteri per contenere fino al 5% della popolazione”

A margine dell’iniziativa “La ripartenza, liberi di pensare”, tenutasi a Bari e moderata dal giornalista Nicola Porro, Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al ruolo delle Forze Armate, alla geopolitica internazionale e agli investimenti strategici in ambito militare.

“La leva obbligatoria è una follia. Può avere una funzione educativa, ma la difesa è un ambito da professionisti”, ha affermato Crosetto escludendo categoricamente l’ipotesi di un ritorno al servizio militare obbligatorio. Ha citato l’esempio di Israele, dove la leva è estesa a uomini e donne per più anni, sottolineando però come si tratti di un contesto nazionale sempre in stato di allerta bellica.

Il ministro ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare le strutture militari professionali, evidenziando che “già questo sarà una rivoluzione”. Ha inoltre spiegato l’introduzione di procedure semplificate per gli investimenti legati alla Difesa, grazie a un emendamento già approvato: “Non è logico che per costruire una caserma si debbano seguire gli stessi iter burocratici previsti per un capannone industriale”.

Crosetto ha rivendicato anche l’impegno umanitario italiano nella crisi mediorientale: “L’Italia è stato il primo Paese a portare soccorso alla popolazione palestinese, con la nave Vulcano operativa fin dall’inizio in Egitto. Abbiamo agito con tempestività e discrezione, insieme a medici italiani e qatarini”.

A livello internazionale, il ministro ha descritto un clima di crescente insicurezza citando il caso della Svezia, che starebbe pianificando cimiteri per contenere fino al 5% della popolazione. “Paesi come Svezia, Polonia e Germania vivono una paura concreta, che coinvolge le loro intere istituzioni parlamentari”, ha spiegato.

Il ministro ha poi ribadito la centralità della deterrenza come elemento fondamentale per la pace: “La difesa è costosa, ma la sua importanza si manifesta solo in caso di attacco. È nostro compito costruire un equilibrio stabile, evitando che la forza diventi l’unico strumento di dialogo”.

Tra le iniziative diplomatiche sostenute dal Governo italiano, Crosetto ha menzionato il supporto logistico offerto alla missione di pace promossa dal Vaticano in Ucraina, guidata dal cardinale Matteo Zuppi. “L’Italia ha accompagnato quella missione con i mezzi della Difesa. È stato l’atto di pace più alto di questi anni”, ha concluso.

Il ministro ha espresso anche la speranza che la ricostruzione in Ucraina possa cominciare al più presto, definendola “un atto di speranza”, e ha sottolineato la necessità che l’Europa sappia affrontare il futuro con lucidità e senso di responsabilità.

