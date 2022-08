BARI – Il rientro dalle ferie rischia di essere amaro per gli italiani. Secondo le stime del Codacons, l’aumento di prezzi e tariffe che sta per arrivare determinerà una vera e propria “stangata d’autunno” sulle tasche dei consumatori, in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Stando all’associazione, la prima voce di spesa sarà quella alimentare, con incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Un nucleo di quattro persone – afferma il Codacons – si ritroverà quest’anno a spendere 172 euro per i primi rifornimenti alimentari post-vacanze, con una maggiore spesa di circa 16 euro rispetto al 2021. Non solo rincari sui beni alimentari. I dati sui consumi diffusi da Unem (l’Unione energie per la mobilità) attestano per il Codacons “le modifiche nelle abitudini degli italiani, con i cittadini che, a fronte dei maxi aumenti dei listini di benzina e gasolio, hanno ridotto l’uso dell’automobile”. A Bari cresce il numero delle famiglie in difficoltà. “InConTra, associazione presente nel territorio da oltre 15 anni ha vissuto le molteplici fasi sociali della città. La pandemia, i rincari dei prezzi, la guerra in Ucraina sono momenti che hanno allargato le differenze sociali rendendo inoltre più gravi le situazioni già precarie”. “Oltre 1100 le famiglie assistite, in crescita le richieste di assistenza da parte dei nuclei famigliari. Richieste che non riguardano solo il cibo ma anche beni materiali, richieste di lavoro, aiuti economici per pagamento delle utenze, spese mediche, spese scolastiche, richieste dei servizi. Materialmente le famiglie non vivono ….sopravvivono.