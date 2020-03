Castellana Grotte | Schianto sulla Sp Castellana-Monopoli, morte due donne

Condividi

Due donne di 62 e 69 anni hanno perso la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale che collega Castellana Grotte a Monopoli. Le due vittime, a bordo di una Dacia Sandero, percorrevano la strada in direzione Monopoli, quando si sono scontrate con una betoniera che viaggiava in senso opposto. I corpi sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di Bari. Sul posto per i rilievi e la gestione della circolazione sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellana Grotte e i Carabinieri della locale stazione.