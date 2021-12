FOGGIA – “La mafia foggiana, con questa battaglia che stiamo conducendo con tutto lo Stato, ci sarà un momento in cui non sarà più che un ricordo” sono le parole del Procuratore capo della DDA di Bari Roberto Rossi a margine della conferenza stampa sugli arresti nell’ambito dell’operazione “Omnia Nostra” dei carabinieri del Ros con il coordinamento della Direzione Nazionale e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. In 32 a finire in manette, un imponente dispiegamento di forze e un duro colpo inferto alla mafia garganica. Intervenuto anche il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho che ricorda l’importanza della collaborazione dei cittadini nella battaglia alle mafie.

Servizio di Ilaria Delvino