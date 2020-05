Cronaca | Santeramo, sventato assalto bancomat

Condividi

Durante la notte i militari della Stazione CC di Santeramo in Colle, con la partecipe collaborazione di numerosi cittadini, hanno sventato il tentativo di furto del bancomat presso la filiale della Banca Bper di quella via via Matera.

Tutto è iniziato con lea segnalazioni telefoniche da parte di circa una decina di residenti che hanno contattato il “112”, fornendo precise e dettagliate informazioni circa l’azione criminale che si stava svolgendo sotto i loro occhi, da parte di alcuni malviventi i quali, senza particolare attenzione, stavano letteralmente sradicando il bancomat dalla sua sede muraria, con l’ausilio di un escavatore. Immediato l’intervento dei militari, alla cui vista i malfattori si sono dati a repentina fuga, a bordo di una giulietta di colore rosso.

Oltre all’escavatore cingolato abbandonato in loco, sono stati rinvenuti un furgone Iveco Daily cassonato, mentre a poca distanza, e precisamente messo di traverso sull’incrocio al fine di impedire l’intervento delle Forze dell’Ordine, un autocarro Fiat Iveco Magirus con agganciato un rimorchio per trasporto macchine operatrici, tutti mezzi, questi, privati delle targhe. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare che questi mezzi erano stati tutti rubati a Ginosa, nel Tarantino, nel principio dello scorso mese di marzo.

Ingenti sono stati i danni provocati alla struttura. Le indagini proseguono attraverso numerose tracce lasciate dai criminali.