BARI – E’ successo nel capoluogo, in piazza dei Papi al quartiere Poggiofranco. L’episodio, segnalato dalla Fit Cisl Puglia, risale al 30 ottobre scorso ed è l’ennesimo di quello che putroppo rappresenta un fenomeno in crescita su tutto il territorio regionale. Il rider sarebbe stato colpito dal branco solo per aver rimproverato quei ragazzi di aver gettato alcuni tranci di pizza in terra. Sul posto è intervenuta la polizia e il rider è finito in ospedale con il naso rotto