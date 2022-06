SAN NICANDRO GARGANICO – Avrebbero acquistato cocaina e marijuana per poi rivenderla a giovani di San Nicandro Garganico, nel foggiano. Per questo cinque persone, sono state arrestate (2 in carcere e 3 ai domiciliari) su ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che ha accolto l’appello proposto dalla Procura di Foggia, perché ritenuti presunti responsabili, in concorso e a vario titolo, dei reati, tutti come sempre da dimostrare, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, furto aggravato e reati in materia di armi. L’indagine, coordinata dai Carabinieri, ha coinvolto otto persone di San Nicandro Garganico, di cui 3 già arrestate nei mesi scorsi.