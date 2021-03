Cronaca | Massafra: uccide moglie e suocera, è caccia ad un 61enne

Duplice omicidio questo pomeriggio a Massafra, nel Tarantino. A quanto si è appreso, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, e poi è fuggito con la sua auto. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia e del comando provinciale di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto intorno alle 17 Antonio Granata avrebbe contattato il 112 riferendo di aver tolto la vita, in casa, alla moglie e alla suocera al culmine di un acceso diverbio, con un coltello.

Prima di chiudere la conversazione rendendosi irreperibile, l’uomo preannunciava che si sarebbe allontanato dal luogo del delitto con l’intento di togliersi la vita. I carabinieri della Compagnia di Massafra e del Nucleo Investigativo di Taranto, che si occupano del caso, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza dei cadaveri delle 2 donne. Sul luogo del delitto si è recato anche il PM in turno presso la Procura della Repubblica di Taranto.