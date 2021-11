Altamura, di Francavilla Fontana l’infermiera eroina

ALTAMURA – Un intervento tempestivo del 118, qualche giorno fa, ha salvato uno studente di 18 anni colpito da un infarto mentre era a scuola, ad Altamura. È stata la manovra di un’infermiera precaria del 118 a rianimare il ragazzo. Si tratta di Mina Bungaro, originaria del brindisino, esattamente di Francavilla Fontana, ed interverrà in diretta nel corso del Telegiornale di Brindisi delle 14.15. Dopo il trasporto in urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Perinei di Altamura e il ricovero in Rianimazione, lo studente ha ripreso conoscenza.

L’emergenza

L’episodio lo scorso sabato, con il primo soccorso è stato eseguito a scuola dall’insegnante del ragazzo che lo ha messo in posizione laterale di sicurezza. Dopo la chiamata al 118, sul posto, la prima ad arrivare, è stata un’ambulanza di Altamura con a bordo l’infermiera francavillese che ha subito attivato le manovre di rianimazione cardio polmonare. Una volta recuperato il ritmo cardiaco, il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Perinei”. Il giovane, dopo un primo ricovero nel reparto di Cardiologia Utic dell’ospedale della Murgia, prima degli accertamenti del caso all’ospedale San Paolo di Bari