BITONTO – Tragedia sfiorata a causa di un incendio divampato in un appartamento. In fiamme un materasso che avrebbe preso fuoco in modo accidentale forse a causa di uno scalda sonno malfunzionante o lasciato acceso. L’inquilino un anziano ottantenne che fortunatamente non era in casa durante l’incendio. Sul posto polizia e i vigili del fuoco, non si registrano feriti e l’abitazione non è stata dichiarata inagibile.