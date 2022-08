TERLIZZI – Tre gatti sono stati seviziati e poi bruciati vivi in una scuola della città. Il ritrovamento nella scuola dell’infanzia Rodari-Catalano in via Campo Sportivo. A dare l’allarme lo stesso personale scolastico. Sulla macabra scoperta indagano i Carabinieri della locale Tenenza e dalle guardie zoofile della Città Metropolitana di Bari che sono intervenute dopo il ritrovamento. Si tratterebbe di tre gatti che appartenevano a una delle due colonie, riconosciute dall’Asl. A riconoscerli Filomena De Nichilo, la volontaria dell’associazione Anpana che si prendeva cura di loro. Intanto, sul fronte investigativo, sembra sia stato individuato il materiale con cui sono stati arsi vivi i gatti. Inoltre «si presume l’intrusione di estranei nell’edificio e pare non sia stata trovata traccia di scasso», si legge in una circolare del dirigente della scuola, Francesco Saverio Messinese. Un dettaglio che lascia perplessi.