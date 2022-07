BARI – Attimi di paura a Turi per il rogo scoppiato in pieno centro abitato. Sulla strada che conduce a Sammichele di Bari una spazzatrice di raccolta rifiuti ha preso fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare dalla loro abitazioni alcune famiglie e messo in sicurezza la zona. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme avrebbero avuto origine dal surriscaldamento del serbatoio del mezzo.