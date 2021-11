BARI – “La violenza non è soltanto fisica, non è soltanto uno schiaffo o un omicidio. La violenza è anche violenza verbale, violenza psicologica, è violenza un insulto, è violenza la sottomissione, è violenza far capire alle bambine che non possono andare a fare tutto quello che vogliono nella loro vita. È violenza una comunità che si gira dall’altro lato davanti a un sopruso. È violenza quando una comunità, se una donna riesce ad uscire dalla condizione di sottomissione non si rende conto che quella donna va accompagnata e va protetta” . Sono le parole del sindaco di Bari Antonio Decaro per ricordare Anna Costanzo e tutte le donne vittime di violenza e soprusi.

Servizio di Ilaria Delvino