Cronaca, auto contro moto e muore centauro a Valenzano

BARI – Lo scontro è avvenuto in via Casamassima nel primo pomeriggio. Il conducente della moto, un uomo di 50 anni, ha perso la vita dopo aver fatto un volo di 30 metri circa ma sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author