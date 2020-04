Cronaca | Arrestato latitante andriese

Condividi

Il 6 ottobre 2018, Giuseppe Magno insieme con alcuni complici aveva tentato di scassinare con materiale esplosivo lo sportello bamcomat della filiale Unicredit di Ruvo di Puglia. Tentativo bruscamente interrotto a causa dell’arrivo di una guardia giurata contro la quale erano stati esplosi diversi colpi di pistola senza andare a segno. Il pregiudicato andriese era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Larino in relazione ad un furto avvenuto in un comune in provincia di Campobasso nel luglio dello stesso anno. La latitanza dell’uomo si è conclusa il 18 aprile scorso all’interno di un residence di Diso, località salentina. Nel domicilio del pregiudicato sono stati rinvenute e sequestrate ricetrasmittenti, telefoni cellulari e materiale da scasso. Ad Altamura, in una base logistica del latitante, è stata sequestrata un’Audi Q5, risultata rubata e completa di targhe clonate. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Lecce.