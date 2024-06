BARI – La Puglia sul podio per le infiltrazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione ma anche per quelle nel tessuto economico sano, è l’allarme della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) insieme al rapporto semestrale presentato dal Ministro dell’Interno e riferito al 2023, colpito soprattutto il barese, in particolare nel nord barese la criminalità aspira al controllo del territorio.

