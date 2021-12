RUVO DI PUGLIA – Profondo dolore nelle comunità di Ruvo e Corato per la morte del 14enne precipitato giù dalla finestra del liceo scientifico di Ruvo di Puglia. Il sindaco Pasquale Chieco non riesce a parlare e affida il suo cordoglio a un post su Facebook. Il ragazzo avrebbe iniziato a mostrare segni di sconforto in seguito a un brutto voto, poi si sarebbe seduto sul davanzale. Proseguono le verifiche dei carabinieri coordinati dalla Procura di Trani per escludere qualunque possibilità ma si fa sempre più strada l’ipotesi del gesto volontario.

Servizio di Ilaria Delvino