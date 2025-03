Crollo via Pinto, raggiunto l’appartamento della 74enne

BARI – Sarebbe stato raggiunto l’appartamento della signora Rosalia de Giosa, la 74enne dispersa durante il crollo della palazzina di cinque piani di via Pinto. A confermarlo i figli che avrebbero riconosciuto il divano estratto dalle macerie. E questo sarebbe proprio il punto in cui, nelle scorse ore, i vigili del fuoco avrebbero individuato il telefono cellulare della signora disabile che non lasciava il suo appartamento da oltre un anno, da quando il comune di Bari e i vigili del fuoco hanno dichiarato lo stabile inagibile.

Ma De Giosa non era lì. Secondo gli inquirenti, infatti, la donna potrebbe aver cercato di fuggire allungandosi verso le scale in direzione della parte della palazzina ancora in piedi. Pertanto la donna potrebbe non essere nella zona dove è stato intercettato il cellulare ma altrove, in quella parte dove le macerie sono ancora alte.

Gli inquirenti, inoltre, hanno spiegato che il pilastro portante danneggiato da tempo sarebbe collassato su sé stesso portando giù l’intera parte centrale della palazzina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author