Crollo via Pinto, si continua a scavare per trovare la 74enne

BARI – Crollo di via De Amicis angolo via Pinto. Sul posto circa 19 squadre di Vigili del Fuoco oltre il Comando di Bari con squadre cittadine ed extracittadine e con il personale della Direzione Vvf Puglia specializzato nel volo di droni, in supporto anche Foggia, Avellino, Caserta, Salerno, Napoli e una squadra di cinofili di Lecce.

Le ricerche si concentrano nella zona dove insisteva l’appartamento dell’unica signora dispersa e dove fino alle prime luci dell’alba si riusciva a percepire il suono del telefonino. Si alternano i lavori delle ruspe che aprono le macerie con quello di uno speciale gruppo addestrato per la ricerca di persone sotto le macerie Usar

