Crollo via Pinto, si cerca ancora la piccola Samira

BARI – Manca ancora un tassello per chiudere definitivamente la brutta vicenda del crollo di via Pinto ed è quello che riguarda il cane Samira, la piccola maltese che teneva compagnia a Rosalia De Giosa, la 74enne estratta viva dopo 26 ore tra le macerie della palazzina al civico 6.

Della piccola cagnolina non si hanno più notizie dal momento del collasso dell’edificio. La signora ha ribadito più volte che era lì vicino a lei ma del cane non si è saputo più nulla. Per questo i vigili del fuoco già da venerdì scorso – una volta messa l’aere in sicurezza – hanno continuato le ricerche dell’animale e nelle scorse ore sono tornati in via De Amicis proprio per fare in modo che anche il cane sia tratto in salvo, sempre se c’è sotto quelle macerie perché è possibile che sia riuscita a scappare e che per il trauma non riesca più ad avvicinarsi alla zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author