Crollo via Pinto, si cerca ancora la 74enne

BARI – Si chiama Rosalia De Giosa, barese di 74 anni, la donna dispersa nel crollo della palazzina a cinque piani avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via De Amicis, nel capoluogo pugliese. La vittima risiedeva al quarto piano e, secondo quanto riferito, sarebbe l’unica dispersa. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e ora si stanno concentrando nel punto dove si è sentito provenire lo squillo del cellulare dell’anziana. Al momento i pompieri non possono usare mezzi meccanici per spostare le macerie e procedono a mani nude. A lavoro ci sono le squadre Usar (soccorso e ricerca), cinofili e gruppi di soccorso arrivati dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia. Sul posto sono al lavoro anche unità che utilizzano droni. Secondo informazioni raccolte tra i residenti delle palazzine vicine a quella crollata, l’immobile, sgomberato in tutta fretta un anno fa perché pericolante, era frequentato dagli ex inquilini che raggiungevano le loro abitazioni per prendere effetti personali. Ieri poco prima del crollo sarebbe stata vista anche una famiglia uscire dal palazzo.

