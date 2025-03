Crollo via Pinto, residenti sul posto prima delle demolizioni

BARI – I trolley vuoti pronti. Buste, zaini, scatoloni e borsoni per prendere in poco tempo ciò che serve per passare dalle stanze di un hotel a quelle messe a disposizione dall’Adisu nel collegio di Economia, a Poggiofranco. Loro, una dozzina di famiglie sfollate, sono arrivate davanti ai grigliati in ferro che limitano l’accesso a via De Amicis dove esattamente una settimana fa è crollata la palazzina al civico 6 della perpendicolare via Pinto sotto le cui macerie è rimasta per 26 ore Rosalia De Giosa, la 74enne salvata dai vigili fuoco e dimessa due giorni fa dal Policlinico di Bari.

Le famiglie sono quelle del civico 4 di via De Robertis che, scortate dai vigili del fuoco e scaglionati dagli agenti della Locale, sono entrati nelle loro case. La loro è la palazzina ad angolo con via De Amicis, ristrutturata solo qualche anno fa.

Finite le operazioni, sono iniziate quelle sul luogo del crollo. Il Comune, infatti, ha firmato un’ordinanza per le demolizioni controllate della parte della palazzina che è rimasta in piedi. Il tutto con il nulla osta da parte della procura che indaga ancora per crollo colposo a carico di ignoti.

