Crollo via Pinto, la procura di Bari apre l’inchiesta

BARI – La procura di Bari ha aperto un’inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti per ila palazzina collassata ieri pomeriggio tra via Pinto e via De Amicis, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari.

È ancora dispersa una donna, la 74enne Rosalia De Giosa, abitante dell’appartamento al quarto piano della palazzina dichiarata inagibile nel febbraio del 2024.

