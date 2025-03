Crollo via Pinto, il racconto della sopravvissuta

BARI – Queste le prime parole di Rosalia De Giosa, la 74enne estratta viva dalle macerie della palazzina di via Pinto, nel quartiere Carrassi di Bari, crollata mercoledì sera. La donna è ricoverata in Chirurgia d’Urgenza al Policlinico di Bari e resterà per qualche giorno in osservazione dopo aver riportato due fratture costali e una serie di ecchimosi al torace, al bacino e agli arti inferiori.

