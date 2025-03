Crollo via Pinto, amianto nel materiale prelevato in cantiere

BARI – In merito al ritrovamento del frammento di piccola pezzatura di materiale cementizio contenente amianto ritrovato lo scorso 18 marzo nell’area di cantiere di via De Amicis – Via Pinto (nei pressi della ex scuola Carlo Del Prete), si rende noto che la Ecotrend, la ditta specializzata incaricata dal Comune di Bari delle operazioni utili alla corretta gestione di tali materiali, conferma la presenza di amianto nel campione analizzato. È bene, tuttavia, specificare che si tratta di materiale dallo “stato solido compatto”, con un indice di rilascio inferiore allo 0,1, inferiore al limite di 0,6, e dunque non in grado di produrre dispersione. Esso andrà in ogni caso trattato secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

