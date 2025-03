Crollo via Pinto, al via la demolizione controllata

BARI – Un braccio da 25 metri, dotato di pinza demolitrice che riesce a frantumare le porzioni da rimuovere con estrema precisione. È iniziata la demolizione controllata della porzione della palazzina di via Pinto al civico 6 rimasta in piedi dopo il crollo registrato mercoledì scorso, 5 marzo, che ha fatto collassare l’edificio di 5 piani, da un anno sottoposto a ordinanza di sgombero. L’attività di demolizione è partita da quel che resta del prospetto di via de Robertis, per continuare con le parti di solaio riverse in verticale. L’escavatore con la pinza è coadiuvato da un altro escavatore, che si occupa della movimentazione a terra e della sistemazione delle macerie. Il cantiere è diretto dall’alto, da una piattaforma aerea alta 50 metri.

L’operazione – secondo i tecnici – è estremamente delicata perché è stato rilevato come il crollo abbia danneggiato pesantemente anche la palazzina adiacente, quella al civico 16 di via Pinto, sulla quale insistono i solai rimasti in piedi. Gli ingegneri di Comune e vigli del fuoco hanno definito la situazione “di equilibrio instabile. Il solaio dei piani 3 e 4 del civico 16 si appoggia infatti sulla muratura in adiacenza a quella della palazzina al 6. Per questo il sindaco Leccese ha emanato un’ordinanza di sgombero fino a quando le condizioni dell’edificio non saranno consolidate.

