Crollo via Pinto a Bari, riapre al traffico via De Amicis

BARI – Dopo quattro mesi e mezzo dal crollo della palazzina di via Pinto, riapre via De Amicis, la strada del quartiere Carrassi di Bari dove lo scorso 5 marzo implose l’edificio del civico 6. Un crollo che non provocò morti ma solo grande apprensione per l’unica dei 26 condomini, la 72enne Rosalia De Giosa, salvata dai vigili del fuoco dopo quasi 27 ore trascorse sotto le macerie.

L’area, ancora sotto sequestro, rimane un cratere protetto da una recinzione ma la viabilità su quell’arteria che collega viale della Repubblica a via Benedetto Croce è tornata alla normalità. Nei prossimi giorni il Comune garantirà altri interventi di pulizia nella zona per consentire il lavoro degli inquirenti che stanno portando avanti l’inchiesta con l’ipotesi di reato di crollo colposo.

Le indagini, affidate alla polizia, sono coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla sostituta procuratrice Silvia Curione. Nei giorni scorsi sono iniziate le perizie commissionate dalla Procura di Bari al professor Antonello Salvatori dell’Università dell’Aquila. Una consulenza necessaria per capire se gli ultimi lavori fatti sull’immobile abbiano determinato la situazione di instabilità e fragilità che ha poi causato il crollo. Quando il consulente nei prossimi giorni depositerà la sua relazione, i pm valuteranno se e chi iscrivere nel registro degli indagati. Resta inoltre da chiarire quale sarà il futuro dei condomini.

