Crollo palazzina a Bari, si cerca un’anziana disabile

BARI – È una donna anziana disabile 72enne del quarto piano la persona al momento ancora dispersa nel crollo della una palazzina di 5 piani in via De Amicis, nella zona centrale di Bari, al quartiere Carrassi. La donna, a quanto pare, non lasciava mai la sua abitazione proprio per paura di non riuscire a rientrare.

Vigili del fuoco impegnati dalle 19 con squadre ordinarie e Usar, cinofili, droni, per la ricerca tra le macerie la donna anziana segnalata come possibile dispersa. Evacuate e portate al sicuro le persone bloccate negli edifici limitrofi, l’impegno dei vigili del fuoco è concentrato nell’operazione di ricerca.

