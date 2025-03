Crollo via Pinto, l’amministratore aveva avvisato dei pericoli

BARI – “Non entrate nella palazzina”. Poco meno di un’ora prima del crollo dell’edificio in via Pinto angolo De Amicis, avvenuto a Bari mercoledì scorso, l’amministratore del condominio Michelangelo Di Chiaro aveva avvisato i residenti dei possibili rischi alla “incolumità delle persone”. “Gli scavi in corso di esecuzione hanno fatto comparire nuovi quadri fessurativi sulle facciate”, avrebbe scritto l’amministratore citando come fonte “i tecnici” che erano al lavoro nel piano interrato del palazzo. Per questo, Di Chiaro avrebbe invitato i condomini a non “accedere nell’edificio”. Il messaggio inviato agli inquilini riporta come orario le 17.59, meno di un’ora prima del crollo della palazzina. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per crollo colposo a carico di ignoti, nel palazzo si trovava la 74enne Rosalia De Giosa che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasta per oltre 26 ore sotto le macerie. Ciò lascia intendere che l’amministratore sarebbe stato a conoscenza del fatto che spesso gli inquilini si sarebbero introdotti nella palazzina per accedere ai propri appartamenti. E a sostegno di questa tesi arriva proprio la dichiarazione del figlio della signora Rosalia, Nino Papagna che spiega: “Chiedevamo all’amministratore il permesso di poter entrare. La prima volta è stata a due giorni dopo l’ordinanza del febbraio 2024. Gli ho mandato un vocale – dice ancora Papagna – e lui mi ha scritto Vai”.

Intanto in gruppo o singolarmente, chi è stato costretto ad abbandonare il proprio appartamento si sta procurando un avvocato. Sia i condomini del palazzo di cinque piani dichiarato inagibile un anno fa e poi crollato, sia quelli dei plessi vicini che hanno subito danni.

Con il sopralluogo del procuratore aggiunto Ciro Angelillis, la sostituta Silvia Curione e il tecnico indicato dalla Procura — il professore universitario Antonello Salvatore — è stato accertato il perdurare di situazione di rischio crollo poiché una porzione dell’edificio è rimasto ancora in piedi ed è pericolante. Ma, perimetrata la zona di rischio, al civico 22 i proprietari stanno già tornando nelle loro case.

