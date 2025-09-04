4 Settembre 2025

Crollo palazzo a Latiano, “Buon compleanno”: indagini e disagi

Michele Iurlaro 4 Settembre 2025
LATIANO – Ad un anno dal crollo del palazzo in via Francavilla, continuano i disagi per residenti e commercianti. Le macerie sono ancora lì, in attesa che si concludano gli accertamenti disposti dalla Procura.


Michele Iurlaro

