Crollo palazzina via Pinto, a Bari iniziata la rimozione delle macerie

Sono iniziate questa mattina le operazioni propedeutiche alla rimozione delle macerie del palazzo crollato lo scorso 5 marzo in via de Amicis a Bari. A occuparsene è la ditta Cericola srl di Lanciano (Chieti). Lo comunica in una nota il Comune di Bari, che spiega come oggi ci sia stato il posizionamento dei mezzi, dei cassoni per lo stoccaggio dei materiali e di un presidio per il primo soccorso.

“Le lavorazioni saranno eseguite in ottemperanza delle prescrizioni fornite dal consulente tecnico nominato dalla Procura di Bari”, spiega il Comune. Sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti.

