Crollo palazzina a Bari, sindaco Leccese: “Criticità segnalate”

BARI – Dopo il crollo avvenuto nella serata di mercoledì 5 marzo, il sindaco di Bari, Vito Leccese, interviene sulla vicenda sottolineando la necessità di chiarire eventuali responsabilità e verificare la presenza di vittime.

“Le criticità erano già state segnalate nell’ordinanza del 24 febbraio 2024 – spiega Leccese -. I proprietari erano stati invitati a predisporre, con l’aiuto di un tecnico, un progetto di consolidamento statico. Non capisco perché i lavori siano stati avviati solo una settimana fa, senza considerare le problematiche indicate dai tecnici comunali”.

Il sindaco sottolinea inoltre che alcuni residenti potrebbero aver continuato a frequentare gli appartamenti nonostante il divieto di accesso. “Dobbiamo capire se qualcuno, in violazione dell’ordinanza, ha continuato a utilizzare quegli alloggi. C’è chi si è salvato per un soffio e questo è un elemento su cui riflettere”.

In questo momento, però, la priorità resta una sola: verificare se ci siano persone intrappolate sotto le macerie e fare di tutto per salvarle. “L’impegno principale ora è quello di accertare la presenza di eventuali vittime e agire tempestivamente per aiutarle”, conclude Leccese.

Di seguito l’intervista realizzata da Antonella Fazio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author