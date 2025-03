Crollo di via Pinto, chi è la 74enne scomparsa

BARI – Da oltre quarant’anni nello stesso appartamento, quello al quarto piano di via Pinto al civico sei, dove ha vissuto con due figli e un marito venuto a mancare appena due anni fa. Si cerca ancora Rosalia De Giosa, la 74enne che da ieri sera manca all’appello dopo il crollo della palazzina di cinque piani dove abitava fino allo scorso anno con altre 19 famiglie.

Come testimoniato da alcuni inquilini, la donna – da quando la palazzina è stata dichiarata inagibile nel febbraio del 2024 – non avrebbe voluto lasciare il suo appartamento pieno di ricordi. Infatti – a quanto pare – ogni tanto ci sarebbe tornata, scortata dai figli e solo per prendere qualche effetto personale. Sembra infatti che dopo i primi tentennamenti abbia deciso di vivere con la famiglia del figlio a Mola di Bari.

E qui, in via Pinto, sarebbe stata accompagnata anche ieri pomeriggio.

Intanto si continua a scavare da ormai 24 ore ad angolo con via De Amicis. Il comandante dei vigili del fuoco, Rosa d’Eliseo, ha confermato il cedimento strutturale dell’edificio. Le macerie vanno via mentre le speranze di trovare la 74enne in vita, si affievoliscono.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author