Crollo Bari, sindaco firma ordinanza urgente per demolizione

Dopo il crollo della palazzina di via De Amicis, il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza urgente per l’avvio dei lavori di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Il provvedimento riguarda gli immobili di via Luigi Pinto, via De Amicis e via De Robertis, e incarica la Po.E.Q. Progettazione e Manutenzione Strutture del Comune di Bari di eseguire gli interventi necessari per scongiurare ulteriori rischi.

L’ordinanza è stata emessa dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato il pericolo di un collasso progressivo della parte residua dell’edificio, situato in una zona residenziale già evacuata per precauzione.

Le operazioni di demolizione, autorizzate dalla Procura di Bari, sono iniziate oggi, sotto la supervisione del prof. Salvatori, consulente nominato dall’autorità giudiziaria.

