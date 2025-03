Crollo Bari, Rosalia De Giosa: primo pensiero per il suo cane

Rosalia De Giosa, la 74enne estratta viva dalle macerie del palazzo crollato in via De Amicis a Bari, è in condizioni stabili, sveglia e ha trascorso una notte tranquilla.

Secondo il dottor Marco Ranieri, direttore della Rianimazione 1 del Policlinico di Bari, la donna ha riportato due fratture costali ed ecchimosi al torace, bacino e arti inferiori, ma il suo quadro clinico è rassicurante. Nelle prossime ore sarà trasferita nel reparto di Chirurgia d’urgenza per il monitoraggio e le stabilizzazioni.

“Prevediamo che potrà tornare a casa rapidamente”, ha dichiarato Ranieri, precisando che saranno necessari ancora alcuni giorni di osservazione per prudenza. Appena giunta in ospedale, la prima domanda della donna è stata per il suo cane.

