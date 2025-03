Crollo Bari, Piantedosi: “Vigili del fuoco orgoglio nazionale”

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha elogiato il lavoro dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di Rosalia De Giosa, la 74enne estratta viva dalle macerie della palazzina crollata in via De Amicis, a Bari, dopo 25 ore dal cedimento. “Un risultato eccezionale che testimonia ancora una volta la capacità delle squadre di soccorso di operare negli scenari più complessi. I nostri vigili del fuoco sono un orgoglio nazionale” – ha scritto Piantedosi su X, sottolineando come i soccorritori abbiano lavorato senza sosta, con grande cuore e professionalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author