Crollo Bari, amministratore aveva avvisato condomini un’ora prima

Poco meno di un’ora prima del crollo della palazzina in via Edmondo De Amicis a Bari, avvenuto mercoledì scorso, l’amministratore del condominio, Michelangelo Di Chiaro, aveva avvisato i residenti dei possibili rischi per l’incolumità.

Lo riportano alcune testate giornalistiche, pubblicando le immagini del messaggio inviato in chat ai condomini. “Gli scavi in corso di esecuzione hanno fatto comparire nuovi quadri fessurativi sulle facciate”, scriveva Di Chiaro alle 17:59, citando i tecnici impegnati nei lavori al piano interrato. Per questo, invitava i residenti a non accedere o permanere nell’edificio.

Alle 18:50, il palazzo è crollato. Sotto le macerie è rimasta intrappolata Rosalia De Giosa, 74 anni, salvata dai vigili del fuoco dopo 26 ore.

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti, per accertare le cause del disastro e le eventuali responsabilità.

