Crollo a Bari, Rosalia De Giosa è stata ritrovata viva

BARI – Rosalia De Giosa, la 74enne dispersa dopo il crollo della palazzina di via Pinto a Bari, è stata ritrovata viva sotto le macerie. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica per soccorrerla e trasportarla in ospedale. I vigili del fuoco, supportati da squadre specializzate provenienti da diverse città e da unità cinofile, stanno utilizzando ruspe per aprire varchi tra le macerie e consentire al gruppo Usar di operare.

Emergenza e misure di sicurezza

Nel frattempo, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha disposto la chiusura del Municipio II, che confina con la palazzina crollata. L’accesso sarà consentito solo alle forze dell’ordine e ai tecnici comunali. Anche gli altri edifici vicini sono stati sgomberati per garantire la sicurezza dei residenti.

Dopo il crollo, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), che ha predisposto l’accoglienza per i nove nuclei familiari sfollati in una struttura alberghiera. Il settore Welfare del Comune ha messo a disposizione un team di psicologi per il supporto agli sfollati e ha coordinato il recupero di beni di prima necessità.

L’Amiu sta effettuando la nebulizzazione di acqua per ridurre la dispersione di polveri, mentre l’Acquedotto Pugliese ha fornito autobotti e sacche d’acqua per i condomini rimasti senza approvvigionamento.

Appello per la riqualificazione edilizia

Nicola Bonerba, presidente di Ance Bari e BAT, ha sottolineato la necessità di una riflessione sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare vetusto. Ha invitato i Comuni a recepire la legge regionale 36/2023, che favorisce interventi di edilizia residenziale sociale e miglioramenti antisismici ed energetici.

Bonerba ha ribadito l’importanza di processi di rigenerazione urbana, indicando quartieri come Libertà, Carrassi e San Pasquale come prioritari per interventi di riqualificazione. “Stiamo parlando di una sfida ambiziosa per l’intero Paese, che potrebbe innescare un percorso virtuoso di rinnovamento urbano”, ha dichiarato.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area proseguono senza sosta, mentre la città di Bari si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.

