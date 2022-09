LIZZANO- Tragedia a Lizzano dove in via Ludovico Ariosto è crollata una palazzina: pare che fossero in corso dei lavori di ristrutturazione e che il solaio non abbia retto finendo sui due operai che stavano effettuando l’attività. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 e i tecnici dello Spesal.

È accaduto poco dopo mezzogiorno del 15 settembre quando la palazzina elevata fino al primo piano, è crollata. Il bilancio, a ora, pare sia di un morto, mentre l’altro operaio è stato estratto vivo.

Articolo in aggiornamento